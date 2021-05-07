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"التنمية المحلية": إغلاق 69 ألف محل منذ ديسمبر الماضي (فيديو)

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غلق المحلات التجارية سيبدأ في التاسعة مساءً بالنسبة للمحال العامة والمطاعم والمولات التجارية والمقاهي، وهذا القرار سيطبق من يوم الخميس حتى 21 مايو الجاري.

وتابع "قاسم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هذا القرار يهدف لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الاجتماعي، خاصة أن إصابات كورونا في تزايد ليس في مصر، ولكن في العالم أجمع.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن الوزير شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التهاون مع المخالفين، موضحا أن المحال المخالفة لمواعيد الغلق وصل عددها إلى 69 ألف محل منذ 1 ديسمبر حتى تاريخه.

وأوضح أن محلات البقالة وأفران الخبز والصيدليات تستثنى من قرار الغلق في التاسعة مساءً، نظرًا لطبيعة هذه المحال في قضاء حوائج الناس، بينما تُغلق الشواطئ والحدائق العامة خلال إجازة العيد في إطار تحقيق التباعد الاجتماعي المنشود.

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