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لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هناك توقعات بأن الصاروخ الصيني سيستمر في دورانه، حيث يمر 16 مرة حول الأرض في أماكن مختلفة وليس مكان ثابت، ولذلك مر فوق مصر مرتين اليوم.

وأكد "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على ضفائية "إكسترا نيوز"، أن مثل هذه الحوادث متكررة، حيث تكرر هذا الأمر منذ شهرين مع صاروخ آخر مع شركة مختلفة، ولم تحدث ضجة إعلامية، ولكن هناك ضجة إعلامية وزخم إعلامي بسبب ربط الصين بفيروس كورونا، حيث ربطها البعض ببعض الكوارث.

وكشف عن أن المعلومات المتداولة عن مرور الصاروخ من أسيوط وديروط ليس لها أساس من الصحة.

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