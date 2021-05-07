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أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-5-2021.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع في الصاغة

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع في مصر في بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليصعد الجرام بنحو 3 جنيهات في سوق الصاغة وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 672.75 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 897.25 جنيها للجرام

الجنيه الذهب اليوم 6850 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

قفز الذهب أكثر من 1% الخميس 6 مايو مدفوعا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية ليتخطى مستوى 1800 دولار المهم نفسيا.

وبلغ سعر الذهب 1815.80 دولار للأونصة، أعلى مستوى منذ 16 فبراير.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7% لتصل إلى 1814.50 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.4% ، مما يزيد إغراء الذهب لحملة العملات الأخرى.

وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 2923.07 دولار للأونصة، بعد أن صعد إلى ذروة غير مسبوقة عندما سجل 3017.18 دولار الثلاثاء بسبب شح المعروض من المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات.

وتقدمت الفضة 3.1% إلى 27.33 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1241.61 دولار.

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