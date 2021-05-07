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أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 7-5-2021

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية الأجازة الأسبوعية بالجهاز المصرفي اليوم الجمعة، وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

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