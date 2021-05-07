أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انحسار ذورة الموجة الثالثة لكورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر ما زالت في المنحى الوبائي المرتفع للموجة الثالثة لفيروس كورونا.





وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل ذروة الارتفاع في إصابات في فيروس كورونا، بعدها يبدأ ثبات الأعداد، ثم تنخفض.



