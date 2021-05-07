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أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انحسار ذورة الموجة الثالثة لكورونا
الجمعة 07/مايو/2021 - 12:19 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر ما زالت في المنحى الوبائي المرتفع للموجة الثالثة لفيروس كورونا.
وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل ذروة الارتفاع في إصابات في فيروس كورونا، بعدها يبدأ ثبات الأعداد، ثم تنخفض.
وكشف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن أن الموجة تنحسر بسرعة، وبعد العيد سيبدأ الانخفاض في الإصابات تدريجيًا.
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