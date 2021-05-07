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الألومنيوم يضرب شبان قنا بثمانية أهداف وديا

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم ضيفه ونظيره شبان قنا بثمانية أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء ودي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأول على الأضواء الكاشفة، ضمن استعدادات الفريقين لعودة دوري القسم الثاني.
وسجل الألومنيوم أول 4 أهداف خلال أول ربع ساعة من بداية اللقاء، وسط تراجع من أداء لاعبي الشبان، وخلال المباراة عزز الفريق الخمادي النتيجة مسجلا 8 أهداف مقابل هدف وحيد للشبان.
وتعد هذه الودية هى الثانية بين الفريقين وجاءت الودية الأولى يوم الثلاثاء قبل الماضي وفاز فيها الألومنيوم بهدفين مقابل هدف.
وجاءت ثاني وديات شبان قنا يوم الثلاثاء الماضي وإستطاع فيها الشبان الفوز بهدفين مقابل هدف.
ويلعب شبان قنا ثالث ودياته أمام قنا يوم الأحد المقبل في الرابعة عصرا على ملعب الثاني.
وضمن منافسات الدوري قبل التوقف نجح شبان قنا في الفوز على ديروط بهدفين مقابل هدف، أما الألومنيوم فحقق الفوز هو الآخر على حساب سوهاج بهدفين مقابل هدف.
وبعد 21 جولة يحتل الألومنيوم وصافة مجموعة الصعيد برصيد 38 نقطة جمعها بعد 11 فوز، 5 تعادلات ومثلهما هزيمة، سجل لاعبيه 28 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.
أما شبان قنا فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، جمعها بعد 5 إنتصارات و8 تعادلات ومثلهما هزيمة، سجل لاعبيه 15 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

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