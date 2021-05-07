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جميعة أبناء فناني مصر تعترض على تلوين مسرحية "مدرسة المشاغبين"

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعربت جمعية أبناء فناني مصر، المشهرة تحت رقم ١٠٧٠٠، عن قلقها بشأن تلوين مسرحية مدرسة المشاغبين، وقالت فى بيانها اليوم، أن ذلك يعد مساسا بالحقوق الأدبية للمشاركين فيها من فناني الأداء من الممثلين، وكلهم من رموز الفن ممن حفروا لأنفسهم مكانا ومكانة في ذاكرة الجمهور ووجدانه، وليس مقبولا تلوين أعمالهم إلا بموافقة كتابية منهم أو من ورثتهم، وجلهم يتمتع بعضوية الجمعية التي تسعى إلى الزود عن حقوقهم الأدبية.

وذكرت الجمعية فى بيانها، ما قضى به القضاء الفرنسي من منع تلوين فيلم جون هيوستون "غابة من الأسفلت "، حيث أكدت محكمة النقض الفرنسية على أن الحق في التلوين ملك يمين ورثة "جون هيوستون"، وكلهم رفض التلوين وهو ما أعتبرته محكمة النقض حق أصيل لصيق بفناني الأداء.

وقد كلفت الجمعية مستشارها القانوني المحامي الدكتور حسام لطفي باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن حفاظا على حقوق أعضائها، حيث يشترط القانون موافقة فناني الأداء إلى جوار موافقة مؤلف المسرحية ومخرجها.

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