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مدرب الأهلي: مواجهة الاتحاد كانت عصيبة

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق فوزًا هامًا في مباراة اليوم على الاتحاد السكندري.

وأضاف عقب المباراة :"المباراة كانت عصيبة لأنها جاءت بعد الإخفاق في المباراتين السابقتين

وتابع :"قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في الحصول على ٣ نقاط هامة جدًا تساعدنا في الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحضير اللاعبين جيدًا للمباراة".

وواصل :"هذه هي المرة الأولى التي يمر بها فريق في العالم ومدرب بخوض المباريات كل ٣ أيام".

وأشار :"نفكر في الكثير من الأمور وقد يحالفنا التوفيق وقد نخفق، وعلينا التأكيد بأن اللاعبين في حاجة للدعم ومراعاة الضغوطات التي يتعرضوا لها".

وأردف :"نحتاج للدعم من جانب جمهور النادي الأهلي، فالسوشيال ميديا متواجدة ولا يمكن تغافلها وعلينا عدم إخفاق حق اللاعبين وتحقيقهم للبطولات في الفترة الماضية".

وأشار :"عودة المصابين أمر مهم جدًا للفريق وعندما يعود الباقي مثل حمدي فتحي وجونيور أجاي سيمثل قوة للفريق".

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