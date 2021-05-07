مدرب الأهلي: مواجهة الاتحاد كانت عصيبة

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق فوزًا هامًا في مباراة اليوم على الاتحاد السكندري.





وأضاف عقب المباراة :"المباراة كانت عصيبة لأنها جاءت بعد الإخفاق في المباراتين السابقتين





وتابع :"قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في الحصول على ٣ نقاط هامة جدًا تساعدنا في الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحضير اللاعبين جيدًا للمباراة".





وواصل :"هذه هي المرة الأولى التي يمر بها فريق في العالم ومدرب بخوض المباريات كل ٣ أيام".





وأشار :"نفكر في الكثير من الأمور وقد يحالفنا التوفيق وقد نخفق، وعلينا التأكيد بأن اللاعبين في حاجة للدعم ومراعاة الضغوطات التي يتعرضوا لها".





وأردف :"نحتاج للدعم من جانب جمهور النادي الأهلي، فالسوشيال ميديا متواجدة ولا يمكن تغافلها وعلينا عدم إخفاق حق اللاعبين وتحقيقهم للبطولات في الفترة الماضية".



