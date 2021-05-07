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مدرب الأهلي: مواجهة الاتحاد كانت عصيبة
الجمعة 07/مايو/2021 - 12:14 ص
علي نبوي
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قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق فوزًا هامًا في مباراة اليوم على الاتحاد السكندري.
وأضاف عقب المباراة :"المباراة كانت عصيبة لأنها جاءت بعد الإخفاق في المباراتين السابقتين
وتابع :"قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في الحصول على ٣ نقاط هامة جدًا تساعدنا في الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحضير اللاعبين جيدًا للمباراة".
وواصل :"هذه هي المرة الأولى التي يمر بها فريق في العالم ومدرب بخوض المباريات كل ٣ أيام".
وأشار :"نفكر في الكثير من الأمور وقد يحالفنا التوفيق وقد نخفق، وعلينا التأكيد بأن اللاعبين في حاجة للدعم ومراعاة الضغوطات التي يتعرضوا لها".
وأردف :"نحتاج للدعم من جانب جمهور النادي الأهلي، فالسوشيال ميديا متواجدة ولا يمكن تغافلها وعلينا عدم إخفاق حق اللاعبين وتحقيقهم للبطولات في الفترة الماضية".
وأشار :"عودة المصابين أمر مهم جدًا للفريق وعندما يعود الباقي مثل حمدي فتحي وجونيور أجاي سيمثل قوة للفريق".
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