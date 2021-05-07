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أول تعليق من موسيماني بعد الفوز على الاتحاد السكندري

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أعرب موسيمانى المدير الفنى للأهلى عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف . 
وقال المدير الفنى للأهلى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد المباراة أن فريقه أدى مباراة جيدة وظهر بشكل طيب وحقق فوزاً غاليا بعد سوء حظ ونتائج غير طيبة فى المباريات الأخيرة . 
وأضاف موسيمانى أن معظم لاعبيه ظهروا بشكل طيب وسيطروا على معظم فترات المباراة وهو ما يطمئن الجهاز الفنى قبل مباريات الزمالك وطن داونز . 
وأردف المدير الفنى للأهلى أن إحراز هدفين أثناء المباراة تسبب فى ثقة اللاعبين بأنفسهم واللعب بأريحيه وهدوء أعصاب قبل أن يفقدوا  التركيز فى الدقائق الأخيرة وهو ما تسبب فى هدف الاتحاد السكندرى الوحيد .

وأرجع موسيمانى تغيير ياسر ابراهيم رغم أدائه الجيد لإعطاء الفرصة لأيمن أشرف العائد من الإصابة وتغيير محمد هانى لحصوله على إنذارين فى مباريات سابقة وخوفا من حصوله على إنذار ثالث يعرضه للإيقاف فى مباراة الزمالك .
وأوضح موسيمانى أن غياب كهربا يرجع إلى إصابة اللاعب وعدم اكتمال شفائه.

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