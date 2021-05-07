عندها ربع ضارب".. إسلام خليل يكشف سبب رفضه التعامل مع سما المصري"





قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إنه رفضت كتابة أغنية لـ سما المصري قائلا: دي عندها ربع ضارب وليها دماغ مختلفة رغم أنها صديقتي ولكن أنا معرفش أكتب أغاني كلها ألفاظ خارجة ومبحبش حد يوجهني وراحت نفذت اللي في دماغها واتحبست لوحدها وأتنمنى زيارتها في السجن".وهاجم إسلام خليل، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مطربي المهرجانات الشعبية، لافتا إلى أن الكلمات التي تقدم مبتذلة، معلقا: الفكرة جيدة لكن هناك العديد من المشكلات في التنفيذ، مضيفا أن ما يقدمه عمر كمال وحسن شاكوش ليست أغاني مهرجانات، وأتنمي أن أحدث طفرة وتغيير في كتابة أغاني المهرجانات وتقديمها مرة أخرى بشكل مختلف.وتابع إسلام خليل، أنا ممكن أكذب ولا يمكن أن أخون أبدا، وردا على سؤال ممكن تتجوز تاني؟ أجاب ضاحكا:"سيبها للظروف".ولد إسلام محمود محمد خليل عام 1964 بمنطقة منشاة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتحق بمعهد المعلمين بالدقي ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بإحدى المدارس بمسقط رأسه.كتب إسلام خليل عدد من المسرحيات منها باي باي عربـ ورحلة حنظلة، اللعب في الممنوع، وكتب العديد من الأغنيات للفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا من بينها هبطل السجاير، أنا بكره إسرائيل، وكتب أغاني بعض الأفلام منها عسكر في المعسكر،فيلم هندي، اللي باللي بالك، وشارك في بعض الإفلام منها "شبر ونص".