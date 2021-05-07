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موسبماني: أنا مبهور بمستوى محمود وحيد

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"سعيد بالنتيجة فلقد قدمنا مبارايات جيدة خلال الفترة الماضية ولم نفوز في بعضها ولكن اليوم سجلنا هدف والثاني وكنا اقرب لزيادة الأهداف".


وتابع :"حينما نمتلك التقدم اللاعبين يصبحون أعلى ثقة في أنفسهم، وهو ما حصل في مباراة اليوم".

وأشار :"ياسر إبراهيم قدم مباراة مميزة وخروجه كان لتجهيز أيمن اشرف قبل مباريات الزمالك وصن داونز ونهضة بركان ".


وأوضح ،"قمنا بتغيير محمد هاني لأنه لديه بطاقتين صفراء ولدينا مباراة هامة  الأسبوع المقبل أمام الزمالك".

 
وزاد ؛"منح فرصة المشاركة لصلاح محسن أمر جيد ومروان كان جيدًا أيضًا".

وزاد ."واليوم أنا مبهور بمستوى محمود وحيد الذي قدم أداء مميز للغاية كما أن السولية وأليو ديانج قدموا ما بوسعهم في وسط الملعب".

وأشار:"كان من المفروض أن نقوم بتغيير أفشة ولكن إصابة صلاح محسن غيرت الخطة، وقررنا الإبقاء عليه".

وأوضح :"حسين الشحات طلب عدم إكمال المباراة ولذلك قمت بإخراجه ومن حسن الحظ النتيجة في صالحنا".

واختتم :"أحبط بالهدف الذي دخل في مرمانا فالفوز بهدفين دون رد، أفضل من استقبال هدف في اللحظات الأخيرة وهو ما يعني معاناتنا من عدم التركيز".

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