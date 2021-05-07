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عبدالحفيظ: هذه أسلحتنا للفوز بالقمة
الجمعة 07/مايو/2021 - 12:18 ص
علي نبوي
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عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الهام الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين.
وقال عقب المباراة :"الحمد لله على المكسب المهم على فريق جيد للغاية ويقدم موسم مميز".
وأضاف :"المرحلة الحالية ليست سهلة ونغلق على المرحلة الماضية بكل ما فيها وعلينا التركيز في القادم".
وتابع :" سنبدأ المعسكر بداية من بعد غد لأن الفريق أمامه مباراة هامة جدا".
وأشار :"سيعود للفريق بعد مباراة الزمالك وصن داونز العديد من العناصر الهامة".
وتابع :"من المهم أن نختم المرحلة الحالية بالفوز بأكبر عدد من النقاط وهو هدفنا".
واختتم حديثه برسالة للاعبين قبل مباراة الزمالك قائلا :"لابد أن نخوض المباراة بتركيز كبير فهناك بعض الفروق قد تتواجد لكن الروح والقتال يجب أن تكون موجودة".
واختتم حديثه :"أغلقنا صفحة الفوز في مباراة اليوم ومن بعد غد سنخوض معسكر مغلق لخوض مباراة هامة".
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