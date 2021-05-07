عبدالحفيظ: هذه أسلحتنا للفوز بالقمة

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الهام الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين.





وقال عقب المباراة :"الحمد لله على المكسب المهم على فريق جيد للغاية ويقدم موسم مميز".





وأضاف :"المرحلة الحالية ليست سهلة ونغلق على المرحلة الماضية بكل ما فيها وعلينا التركيز في القادم".





وتابع :" سنبدأ المعسكر بداية من بعد غد لأن الفريق أمامه مباراة هامة جدا".





وأشار :"سيعود للفريق بعد مباراة الزمالك وصن داونز العديد من العناصر الهامة".





وتابع :"من المهم أن نختم المرحلة الحالية بالفوز بأكبر عدد من النقاط وهو هدفنا".





واختتم حديثه برسالة للاعبين قبل مباراة الزمالك قائلا :"لابد أن نخوض المباراة بتركيز كبير فهناك بعض الفروق قد تتواجد لكن الروح والقتال يجب أن تكون موجودة".



