إسلام خليل يفتح النيران على أبناء شعبان عبد الرحيم



قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إنه لم يطلب من أبناء شعبان عبدالرحيم عدم غنائهم أغنيات والدهم القديمة، ولهم كل الحرية في ذلك، ولكنهم لا يستطيعوا إجباري على إعطائهم أغاني معينة، أو منعي من منح أغنياتي الجديدة لأي مطرب آخر، "محدش يفرض عليا حاجة".



وأضاف إسلام خليل خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المطرب سيد عبدالرحيم، ليس شقيق المطرب الراحل شعبان عبدالراحل، وأنه كان يغني ويلبس بشكل يقارب "شعبولا"، وهو الأمر الذي لم يضايق أو يغضب شعبان عبدالرحيم.



وتابع إسلام خليل، إنه لا يبحث عن بديل للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، موضحا أن أي مغني يطلب منه كلمات أغانية سيكتب له، وهو الأمر الطبيعي لأي مؤلف، مردفا: "لم أقصد مضايقة أبناء شعبان عبدالرحيم كما يقولون"، الأمر كله عرض وطلب، والفنان الراحل شعبان عبدالرحيم كان في مقام والده، وكان بينهما كل الاحترام والتقدير، ولم يقلل من احترامه أبدا طوال عشرتهما سويا، بالعكس من أبنائه الذين تطاولوا عليه كثيرا وبألفاظ خارجة.



ولد إسلام محمود محمد خليل عام 1964 بمنطقة منشاة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتحق بمعهد المعلمين بالدقي ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بإحدى المدارس بمسقط رأسه.

كتب إسلام خليل عدد من المسرحيات منها باي باي عربـ ورحلة حنظلة، اللعب في الممنوع، وكتب العديد من الأغنيات للفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا من بينها هبطل السجاير، أنا بكره إسرائيل، وكتب أغاني بعض الأفلام منها عسكر في المعسكر،فيلم هندي، اللي باللي بالك، وشارك في بعض الإفلام منها "شبر ونص.



