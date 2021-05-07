Advertisements

إسلام خليل يفتح النيران على أبناء شعبان عبد الرحيم

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إنه لم يطلب من أبناء شعبان عبدالرحيم عدم غنائهم أغنيات والدهم القديمة، ولهم كل الحرية في ذلك، ولكنهم لا يستطيعوا إجباري على إعطائهم أغاني معينة، أو منعي من منح أغنياتي الجديدة لأي مطرب آخر، "محدش يفرض عليا حاجة".

وأضاف إسلام خليل خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المطرب سيد عبدالرحيم، ليس شقيق المطرب الراحل شعبان عبدالراحل، وأنه كان يغني ويلبس بشكل يقارب "شعبولا"، وهو الأمر الذي لم يضايق أو يغضب شعبان عبدالرحيم.

وتابع إسلام خليل، إنه لا يبحث عن بديل للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، موضحا أن أي مغني يطلب منه كلمات أغانية سيكتب له، وهو الأمر الطبيعي لأي مؤلف، مردفا: "لم أقصد مضايقة أبناء شعبان عبدالرحيم كما يقولون"، الأمر كله عرض وطلب، والفنان الراحل شعبان عبدالرحيم كان في مقام والده، وكان بينهما كل الاحترام والتقدير، ولم يقلل من احترامه أبدا طوال عشرتهما سويا، بالعكس من أبنائه الذين تطاولوا عليه كثيرا وبألفاظ خارجة.

ولد إسلام محمود محمد خليل عام 1964 بمنطقة منشاة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتحق بمعهد المعلمين بالدقي ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بإحدى المدارس بمسقط رأسه.
كتب إسلام خليل عدد من المسرحيات منها باي باي عربـ ورحلة حنظلة، اللعب في الممنوع، وكتب العديد من الأغنيات للفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا من بينها هبطل السجاير، أنا بكره إسرائيل، وكتب أغاني بعض الأفلام منها عسكر في المعسكر،فيلم هندي، اللي باللي بالك، وشارك في بعض الإفلام منها "شبر ونص.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

حسام حسن يكشف سبب الهزيمة أمام الأهلي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ليفربول يخطط لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ نصف ساعة

رئيس سموحة يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يحسم مصير موسيماني بعد مباراتي صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد شعبان عبد الرحيم.. تعرف على رحلته من كي الملابس لمهاجمة إسرائيل و"BBC"

محطات في حياة شعبان عبد الرحيم من مهنة الـ "مكوجي" إلى اختراق عالم الفن

وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر 62 عاما.. وإسرائيل تشمت: "إلى الجحيم إن شاء الله"! (صور)

شعبان عبدالرحيم .. مطرب شعبي بدرجة مفكر ثوري

بعد وفاته.. محطات في حياة الراحل شعبان عبد الرحيم "مطرب الغلابة"

"هبطل السجاير".. الوعد الذي تأخر شعبان عبد الرحيم في تنفيذه 15 عاما وكانت سببا في وفاته!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

11:59 م

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

12:20 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي