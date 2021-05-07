ريال مدريد يحسم مصير هازارد





كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم مصير نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن ريال مدريد على إستعداد للتخلي عن نجمه هازارد في الصيف المقبل.





وألمح البرنامج الإسباني أن النجم البلجيكي لم يعد غير قابل للمس وأن الملكي سيفكر في بيعه في حال وصول عرض جيد.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن هازارد تعرض لإنتقادات لاذعة من قبل جماهير ريال مدريد والإعلام الإسباني بعد أن تبادل الضحكات مع نجوم تشيلسي الإنجليزي عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد خسر على يد تشيلسي بهدفين نظيفين في مباراة العودة في الدور نصف النهائي على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .