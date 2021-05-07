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دكرنس يتعادل أمام نبروه فى ثانى ودياته
الجمعة 07/مايو/2021 - 12:22 ص
هيثم حبيب
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إنتهى لقاء دكرنس و نبروه الودى الذى أقيم بملعب رأس البر ضمن سلسلة وديات الفريقين إستعدادا لاستئناف الموسم عقب فترة التوقف الحالية.
تقدم دكرنس أولا بهدف محمد ظريف مع منتصف الشوط الثانى قبل أن يدرك نبروه التعادل من ركلة جزاء بواسطة نادر تيروس فى الدقيقة 88.
جدير بالذكر أن دكرنس يقيم معسكرا تدريبيا بمدينة رأس البر إستعدادا لاستئناف الموسم عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث تعرض الفريق للهزيمة الأولى وديا أمام الزرقا فى أولى ودياته بهدف دون مقابل.
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