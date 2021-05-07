دكرنس يتعادل أمام نبروه فى ثانى ودياته





إنتهى لقاء دكرنس و نبروه الودى الذى أقيم بملعب رأس البر ضمن سلسلة وديات الفريقين إستعدادا لاستئناف الموسم عقب فترة التوقف الحالية.





تقدم دكرنس أولا بهدف محمد ظريف مع منتصف الشوط الثانى قبل أن يدرك نبروه التعادل من ركلة جزاء بواسطة نادر تيروس فى الدقيقة 88.



