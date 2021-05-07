Advertisements

دكرنس يتعادل أمام نبروه فى ثانى ودياته

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements

إنتهى لقاء دكرنس و نبروه الودى الذى أقيم بملعب رأس البر ضمن سلسلة وديات الفريقين إستعدادا لاستئناف الموسم عقب فترة التوقف الحالية.

تقدم دكرنس أولا بهدف محمد ظريف مع منتصف الشوط الثانى قبل أن يدرك نبروه التعادل من ركلة جزاء بواسطة نادر تيروس فى الدقيقة 88.

جدير بالذكر أن دكرنس يقيم معسكرا تدريبيا بمدينة رأس البر إستعدادا لاستئناف الموسم عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث تعرض الفريق للهزيمة الأولى وديا أمام الزرقا فى أولى ودياته بهدف دون مقابل.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير موسيماني بعد مباراتي صن داونز

منذ ساعة و نصف

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

هازارد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من هازارد بعد مطالبة جماهير ريال مدريد بطرده

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:48 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

11:59 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

11:31 م

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

11:11 م

الأهلي يحسم مصير موسيماني بعد مباراتي صن داونز

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي