ضبط 10 محال تجارية مخالفة لقرار الغلق بمدينة الأقصر (صور)

قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، يرافقه اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والنقيب سعيد الحسينى نائب مأمور مركز الشرطة، والمقدم أحمد بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء الخميس على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر، وتحقيق الانضباط العام.

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة ٩ مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ومرت الحملة على شارع البحر القديم وشارع البحر الجديد وشارع أحمد عرابي والشوارع المتفرعة، ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، حيث ضبطت ١٠ محلات تجارية مخالفة للقرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير ٨ محاضر إشغال طريق، و٤ محاضر بائع متجول، و٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية، وتحرير محضرين مضبوطات متنوعة، وضبط 15 مواطنًا دون كمامات، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيها).





وشدد السكرتير العام على الأجهزة التنفيذية والإشغالات باتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء وسيتم المرور يوميًا خاصة على المقاهي واماكن التجمع وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما أثنى على الملتزمين بالقرار من أصحاب المحال حرصا منهم على سلامة الجميع من أبناء الوطن.



