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ضبط 10 محال تجارية مخالفة لقرار الغلق بمدينة الأقصر (صور)
الجمعة 07/مايو/2021 - 07:26 ص
طاهر الحساني
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قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، يرافقه اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والنقيب سعيد الحسينى نائب مأمور مركز الشرطة، والمقدم أحمد بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء الخميس على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر، وتحقيق الانضباط العام.
جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة ٩ مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ومرت الحملة على شارع البحر القديم وشارع البحر الجديد وشارع أحمد عرابي والشوارع المتفرعة، ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، حيث ضبطت ١٠ محلات تجارية مخالفة للقرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير ٨ محاضر إشغال طريق، و٤ محاضر بائع متجول، و٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية، وتحرير محضرين مضبوطات متنوعة، وضبط 15 مواطنًا دون كمامات، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيها).
وشدد السكرتير العام على الأجهزة التنفيذية والإشغالات باتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء وسيتم المرور يوميًا خاصة على المقاهي واماكن التجمع وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما أثنى على الملتزمين بالقرار من أصحاب المحال حرصا منهم على سلامة الجميع من أبناء الوطن.
وشارك في الحملة كل من عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، والنقيب محمد فتحي شرطة مرافق إسنا، والعقيد طاهر الفخراني رئيس مرور إسنا، ومختار عبدالمنعم مسئول قسم الإشغالات بالمركز، ومسئول رخص المحلات.
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