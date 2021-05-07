يتضمن محطة طاقة عملاقة.. تعرف على مشروع الدلتا الجديدة

يشمل مشروع الدلتا الجديدة مشروعي مستقبل مصر، وجنوب محور الضبعة فمشروع مستقبل مصر يقع المشروع على امتداد طريق محور "روض الفرج –الضبعة" الجديد وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.





وتبلغ مساحة المشروع ٥٠٠ ألف فدان تم الانتهاء من استزراع مساحة ٢٠٠ ألف فدان باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، ويتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ ألف فدان مع بداية عام ٢٠٢٢، باستخدام ١٦٠٠ جهاز ري محوري مطور على أن يتم زراعتها مرتين سنويا في الموسم الصيفي والموسم الشتوي حيث تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات ٥ مليارات جنيه.





أما مشروع استصلاح ٥٠٠ ألف فدان بجنوب محور الضبعة ويقام المشروع بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة.





ويقام المشروع على مساحة ٥٠٠ ألف فدان وتم إجراء حصر لمساحة ٦٨٨ ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر وبعد الدراسة اتضح أن أكثر من٩٠ ٪ من المساحة، صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتبلغ ٥٠٠ ألف فدان وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.



