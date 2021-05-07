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الأرصاد تنشر تفاصيل طقس 25 رمضان.. وتحذر من ظاهرة
الجمعة 07/مايو/2021 - 12:46 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 7 مايو 2021، 25 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
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