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الأرصاد تنشر تفاصيل طقس 25 رمضان.. وتحذر من ظاهرة

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 7 مايو 2021، 25 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- طقس حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
الأرصاد تنشر تفاصيل طقس 25 رمضان.. وتحذر من ظاهرة
الأرصاد تنشر تفاصيل طقس 25 رمضان.. وتحذر من ظاهرة

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