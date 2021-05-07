إسلام خليل يكشف تفاصيل آخر محادثة مع شعبان عبدالرحيم قبل وفاته



قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إنه افتقد الكثير من الأمور بعد وفاة المطرب شعبان عبدالرحيم، لدرجة جعلته يتوقف عن كتابة الأغاني أو الغناء لمدة عام كامل، بسبب شعوره بالإحباط، وافتقاده لكثير من الأمور التي كانت مع الفنان الراحل "شعبولا".



وأضاف إسلام خليل خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن آخر حديث كان بينه وبين شعبان عبدالرحيم، أنه كان مريضا قبل وفاته، وكنت أكثر من شهر لم أزره، وحينما توفي شعرت بأنه كان يريد أن يراني ولكن لم أستطع الذهاب له.



وعن حياته الشخصية، قال "خليل" إنه والده ووالدته أغلى شيء في الدنيا، مضيفا: "والدتي لعبت دور كبير في حياتي ونلت القسط الأكبر من حبها دون أشقائي فكانت تحمل لي قدر كبير من الحب في قلبها "فراق أمني بوظ حاجات كتير في حياتي مين يفرح لنجاحي ورغم أني معروف بالفرح إلا عند سماع سيرة والدتي نفسيتي بتتغير".



ولد إسلام محمود محمد خليل عام 1964 بمنطقة منشاة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتحق بمعهد المعلمين بالدقي ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بإحدى المدارس بمسقط رأسه.

كتب إسلام خليل عدد من المسرحيات منها باي باي عربـ ورحلة حنظلة، اللعب في الممنوع، وكتب العديد من الأغنيات للفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا من بينها هبطل السجاير، أنا بكره إسرائيل، وكتب أغاني بعض الأفلام منها عسكر في المعسكر،فيلم هندي، اللي باللي بالك، وشارك في بعض الإفلام منها "شبر ونص.



