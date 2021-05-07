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محافظ جنوب سيناء: السيسي وجه بالاستعداد لاستقبال السياحة الروسية (فيديو)

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:47 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك توجيهات رئاسية برفع جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستقبال السياحة الروسية، منوها بأنهم يدرسون تحويل شارع السلام لممشى سياحي عالمي.

وأشار "فودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنهم يخططون لتركيب منظومة كاميرات بانورامية لتغطية مدينة شرم الشيخ كاملة، موضحا أن وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى الشركة المصرية للبصريات يعملون على تأسيس هذه المنظومة من الكاميرات.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنهم يستهدفون أن يكون هناك هوية بصرية لمدينة شرم الشيخ، معلقا: "بنحاول نطور من نفسنا ومن عملنا".

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