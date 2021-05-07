مين يفرح لنجاحي؟.. إسلام خليل ينهار على الهواء.. فيديو



قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، صديق المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، إن والدته كانت الصندوقي الأسود في حياتي وشعرت بتوهان بعد رحيلها ومفيش حد أقدر أتكلم وأفضفض معاه بعد فقدانها، مضيفا: عشت طفولة سعيدة أفضل من الأيام الآن، لافتا إنه يحب الكتابة منذ طفولته وإذا لم يكن مؤلف كنت سأستمر في مهنة التدريس.



وأضاف إسلام خليل، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رغم وفاة والدي منذ أكثر من 30 عاما إلا أنه مثل أعلى وقدوة لكثير من الأشخاص الذين ما زالوا حتى الآن يقدمون الخدمات لنا بسبب عاملة والدي الحسنة لهم.



وتابع إسلام خليل، والدي ووالدتي أغلى حاجة عندي في الدنيا، مضيفا: والدتي لعبت دور كبير في حياتي ونلت القسط الأكبر من حبها دون أشقائي فكانت تحمل لي قدر كبير من الحب في قلبها "فراق أمني بوظ حاجات كتير في حياتي مين يفرح لنجاحي ورغم أني معروف بالفرح إلا عند سماع سيرة والدتي نفسيتي بتتغير".





ولد إسلام محمود محمد خليل عام 1964 بمنطقة منشاة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتحق بمعهد المعلمين بالدقي ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بإحدى المدارس بمسقط رأسه.



كتب إسلام خليل عدد من المسرحيات منها باي باي عربـ ورحلة حنظلة، اللعب في الممنوع، وكتب العديد من الأغنيات للفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا من بينها هبطل السجاير، أنا بكره إسرائيل، وكتب أغاني بعض الأفلام منها عسكر في المعسكر،فيلم هندي، اللي باللي بالك، وشارك في بعض الإفلام منها "شبر ونص".

