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وزير العدل ينعي صبري السنوسي عميد كلية حقوق القاهرة

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:30 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
مـروة هيـكل
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أعرب وزير العدل المستشار عمر مروان عن خالص عزائه لجامعة القاهرة، والمجتمع القانوني، وأسرة الفقيد الأستاذ الدكتور صبري السنوسي، ووصفه بأنه "عالم رفيع الخلق مخلص لوطنه وعلمه".

وأضاف وزير العدل: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم أهله الصبر والسلوان".

يذكر أن الدكتور السنوسي كان أحد المرشحين السبع لرئاسة جامعة القاهرة، وقدم الكثير من الجهود العلمية لخدمة كليته وجامعته والمجلس الأعلى للجامعات ووطنه بالإضافة إلى مؤلفاته القانونية الثرية التي تعد مرجعًا هامًا للباحثين في مجال القانون، وذلك بجانب تميزه بالخُلق الرفيع والسيرة الحسنة.

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وزير العدل وزارة العدل صبري السنوسي حقوق القاهرة

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