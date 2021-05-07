أحمد صلاح حسني يكتشف مكان التجارب البشرية في "كوفيد٢٥"



ليحدد رامى "أحمد صلاح حسنى" الموقع الخاص بتجارب الفيروس والذى اكتشفوا أنه داخل الشركة المصنعة للفيروس وعندما وصلوا للمكان يجدون العديد من الجثث ملقاة على الأرض والدماء متناثرة فى كل مكان.



وأثناء بحث رامي "أحمد صلاح حسني"، داخل الشركة المصنعه للمرض، اكتشف اسم طبيب جديد يدل على زيادة عدد التجارب البشرية التي قامت بها الشركة.

ويعمل رامي بشكل مستمر على حماية من يبحثون عن العلاج والمصل حيث أنه الوحيد المدرب على حمل سلاح فيمم هم محتجزين داخل مستشفى الحجر.



مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

ظهر الفنان أحمد صلاح حسني في الحلقة الـ٩ من مسلسل"كوفيد٢٥" وهو في محاولة لمساعدة صديقه دكتور ياسين "يوسف الشريف"، للوصول إلى أماكن التجارب البشرية للفيروس.