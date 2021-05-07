Advertisements

أحمد صلاح حسني يكتشف مكان التجارب البشرية في "كوفيد٢٥"

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


ظهر الفنان أحمد صلاح حسني في الحلقة الـ٩ من مسلسل"كوفيد٢٥" وهو في محاولة لمساعدة صديقه دكتور ياسين "يوسف الشريف"، للوصول إلى أماكن التجارب البشرية للفيروس.

ليحدد رامى "أحمد صلاح حسنى" الموقع الخاص بتجارب الفيروس والذى اكتشفوا أنه داخل الشركة المصنعة للفيروس وعندما وصلوا للمكان يجدون العديد من الجثث ملقاة على الأرض والدماء متناثرة فى كل مكان.

وأثناء بحث رامي "أحمد صلاح حسني"، داخل الشركة المصنعه للمرض، اكتشف اسم طبيب جديد يدل على زيادة عدد التجارب البشرية التي قامت بها الشركة.
ويعمل رامي بشكل مستمر على حماية من يبحثون عن العلاج والمصل حيث أنه الوحيد المدرب على حمل سلاح فيمم هم محتجزين داخل مستشفى الحجر.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

أخبار تهمك

لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

منذ أقل من نصف ساعة

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يخطط لضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نجم باريس سان يبدي رغبته في العودة لناديه السابق

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 ص

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:36 ص

لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

03:10 ص

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي