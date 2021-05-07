Advertisements

5 قرارات مهمة من الحكومة بشأن المطاعم و"الكافيتريات" السياحية

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
Advertisements
ناقشت وزارة السياحة والآثار آلية تطبيق مواعيد المطاعم والكافيتريات السياحية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أمس الأربعاء بشأن الضوابط المنظمة لعدد من الأنشطة التجارية والفعاليات المختلفة، وذلك بشكل استثنائي خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تشهد عادة تكدسًا من المواطنين، حيث يسري هذا القرار من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة والآثار مع عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية.

وانتهى المجتمعون إلى عدة قرارات سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة والتي جاءت كالتالي:
1- تطبيق مواعيد التشغيل الاستثنائية حتى "التاسعة مساءً" للمطاعم والكافيتريات السياحية وهذا خلال الأسبوعين القادمين فقط.

2- يستثنى من القرار الكافتيريات والمطاعم داخل المنشآت الفندقية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الوزارة والمعمول بها منذ استئناف حركة السياحة الوافدة العام الماضي.

3- الالتزام بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لكافة المنشآت الفندقية والسياحية، حفاظًا على سلامة العاملين بالمنشآت ومرتاديها من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب.

4- جميع المطاعم و"الكافيتريات" السياحية على مستوى الجمهورية ستستمر في تقديم خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات للمنازل "الديليفري" على مدار٢٤ ساعة.

5- السماح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات بالمنشآت الفندقية والسياحية في الأماكن المكشوفة فقط حتى الساعة التاسعة مساءً، مع الالتزام بالأعداد المقررة وهي 300 فرد حدًا أقصى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا السياحة الافراح الاثار

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ 38 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ليفربول يخطط لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رئيس سموحة يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يحسم مصير موسيماني بعد مباراتي صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات مهمة من الحكومة بشأن المطاعم و"الكافيتريات" السياحية

منذ نصف ساعة

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تدابير وزارية عاجلة لحماية العاملين بالسياحة.. اعرف التفاصيل

العناني يبحث ضوابط عودة العمل في المنشآت السياحية

غرفة المنشآت: عدم صدور قرار بإعادة تشغيل المطاعم السياحية يهدد 1400 منشأة بالغلق

"بعد قرار عودتها".. تعرف على إجراءات الوقاية بالفنادق والمواقع الأثرية

المنشآت السياحية تشيد بقرار تشغيل المطاعم: نتطلع لزيادة الإشغال لـ50%

المنشآت السياحية تدعو أعضائها للالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 ص

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:36 ص

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

11:59 م

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي