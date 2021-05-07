5 قرارات مهمة من الحكومة بشأن المطاعم و"الكافيتريات" السياحية

ناقشت وزارة السياحة والآثار آلية تطبيق مواعيد المطاعم والكافيتريات السياحية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أمس الأربعاء بشأن الضوابط المنظمة لعدد من الأنشطة التجارية والفعاليات المختلفة، وذلك بشكل استثنائي خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تشهد عادة تكدسًا من المواطنين، حيث يسري هذا القرار من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة والآثار مع عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية.





وانتهى المجتمعون إلى عدة قرارات سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة والتي جاءت كالتالي:

1- تطبيق مواعيد التشغيل الاستثنائية حتى "التاسعة مساءً" للمطاعم والكافيتريات السياحية وهذا خلال الأسبوعين القادمين فقط.





2- يستثنى من القرار الكافتيريات والمطاعم داخل المنشآت الفندقية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الوزارة والمعمول بها منذ استئناف حركة السياحة الوافدة العام الماضي.





3- الالتزام بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لكافة المنشآت الفندقية والسياحية، حفاظًا على سلامة العاملين بالمنشآت ومرتاديها من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب.





4- جميع المطاعم و"الكافيتريات" السياحية على مستوى الجمهورية ستستمر في تقديم خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات للمنازل "الديليفري" على مدار٢٤ ساعة.



