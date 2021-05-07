حقيقة عرض الوصل الإماراتي لضم نجم الزمالك





ذكرت تقارير صحفية مؤخرا عن وجود عرض رسمي من الوصل الإماراتي من أجل التعاقد مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتحدث أحد أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء في تصريحات صحفية أن النادي لم يتلق أية عروض من أجل ضم نجم الفريق أحمد سيد زيزو خاصة أن الحديث عن تلقي زيزو عروضا خلال الفترة الماضية ليس صحيحا ولم يتحدث اللاعب مع الزمالك في هذا الأمر مطلقا .





و يركز أحمد سيد زيزو مع الفريق في الوقت الحالي ومثل هذه الأنباء هدفها واضح وهي هز استقرار النادي خاصة أنه لا يوجد نية من الأساس للتفريط في اللاعب إلا في حالة وجود عرض يليق به وبالنادي,





حيث قال عضو اللجنة المؤقتة : "مش هنبيع زيزو بأقل من 5 ملايين دولار"





وتعرض زيزو لانتقادات عنيفة من جماهير الزمالك عقب إهداره فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل للفريق في مباراة بيراميدز في الجولة الماضية من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.



