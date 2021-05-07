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"شعبة المستوردين" تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب الإغلاق المبكر

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال متى بشاي، رئيس لجنه التموين والتجارة بالشعبة العامة للمستوردين، إن أسعار السلع لن تتأثر بالإغلاق المبكر للمحال التجارية، مشيرًا إلى أن قرار إغلاق المحال في التاسعة مساءً، هو قرار صائب من الحكومة، في ظل زيادة إصابات كورونا.

وأضاف "بشاي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن أي مواطن يجد زيادة في الأسعار بسبب الإغلاق، عليه إبلاغ المسؤولين، مضيفًا أن هناك شكوى من التجار من وجود الركود في الأسواق، معقبًا: "لو في حاجة زادت، على المواطن ألا يشتريها".

ولفت إلى أن المواطن عليه ألا يقلق من فكرة ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، معقبًا: "المشكلة مش في الأسعار، ولكن في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

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