Advertisements

عاجل- الكشف عن حجم إصابة صلاح محسن وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.

أضاف أن اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات السبت القادم بشكل طبيعي.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من مباريات الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

موسيماني يشيد بمستوى نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

هازارد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عبدالحفيظ: هذه أسلحتنا للفوز بالقمة

منذ 41 دقيقة

الأهلي يحسم مصير موسيماني بعد مباراتي صن داونز

منذ ساعتين

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ 39 دقيقة

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ ساعة و 28 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انحسار ذورة الموجة الثالثة لكورونا

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:48 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

11:59 م

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

12:20 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

11:31 م

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

11:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي