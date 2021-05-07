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عاجل- الكشف عن حجم إصابة صلاح محسن وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية
الجمعة 07/مايو/2021 - 12:45 ص
علي نبوي
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أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.
أضاف أن اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وأوضح أن صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات السبت القادم بشكل طبيعي.
يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من مباريات الدوري الممتاز.
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