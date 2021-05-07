عاجل- الكشف عن حجم إصابة صلاح محسن وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية









أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.





أضاف أن اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة.





وأوضح أن صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات السبت القادم بشكل طبيعي.



