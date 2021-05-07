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تعرف على آخر استعدادات السياحة والآثار لاستقبال الموسم الجديد

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
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قال عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن الإدارة المختصة بالوزارة قامت بفحص 207 منشآت فندقية و50 منشأة سياحية من مطاعم و"كافيتريات" سياحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير السياحة والآثار الخميس، عن استعدادات استقبال الموسم السياحي الصيفي وما تقوم به الوزارة، للتأكد من مستوي جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، ومدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وتطعيم العاملين بها.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه جار العمل على استكمال فحص باقي المنشآت السياحية والفندقية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تباعًا، مضيفا أن إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تتم بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار إلى أنهم سيعلنون قريبا عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع بهاتين المحافظتين اللتين تستقبلان العدد الأكبر من السائحين في مصر لما تتمتعان به من أماكن مفتوحة وطبيعة خلابة، وشمس دافئة وجو صحي مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة، أشاد بها أكثر من 2.5 مليون سائح توافدوا إلى مصر منذ عودة السياحة في يوليو الماضي وحتى الآن.

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