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أول قرار من كارتيرون بعد فوز الزمالك على سموحة

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استعدادات الفريق لمباراة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم الإثنين في الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: “سنبدأ الاستعداد للقمة بداية من اليوم الجمعة بخوض تدريبات استشفائية لمعالجة الإرهاق البدني للاعبين”.

وتابع المدرب الفرنسي : “الزمالك سيدخل معسكر مغلق بداية من غد السبت استعدادا للمباراة”.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة بعد خوض 20 جولة.

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