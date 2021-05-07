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أول تعليق من كارتيرون بعد عبور الزمالك عقبة سموحة

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره سموحة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة بالجولة ٢٠ من الدوري الممتاز.

وأكد كارتيرون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الفوز جاء على حساب فريق قوي لم يخسر إلا مباراة واحدة قبل تلك المباراة وكان لدى الزمالك أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة لكن كان هناك سوء توفيق. 

وتابع :”ركزنا على عدم تكرار ما حدث أمام المقاولون بعدم اهتزاز شباكنا بأي أهداف لتفادي التعادل.

وأضاف :”التغييرات المتتالية كانت بسبب الوقت المستقطع وكنت أريد إجراء تغيير خامس بنزول محمد عبدالشافي ومن خلفه فتوح لغلق الجبهة اليسرى”.

كما أعرب المدير الفني عن سعادته بالحمية والروح القتالية بين اللاعبين وهو الأمر الذي يصنع الطريق للبطولات.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد أن شيكابالا أدى المباراة الماضية بصورة جيدة وكان طبيعي أن يبدأ في التشكيل الأساسي اليوم مشيراً إلى أن وجود أوباما على مقاعد البدلاء لا يقلل منه في شئ كما أنه شارك في المباراة وظهر بصورة طيبة.

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