الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في قمة الدوري دون راحة





قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض تدريبات الفريق في الرابعة عصر اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وأخطر الجهاز الإداري اللاعبين بموعد التدريبات في الرابعة عصرا وفق قرار الفرنسي كارتيرون الذي قرر استئناف التدريبات دون الحصول على راحة.





وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره سموحة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



