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هاني الناظر يحذر من تناول أدوية كورونا دون داع: لها آثار جانبية خطيرة

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:08 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
أمنية فوزي
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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن عدة ملايين شخص على مستوى العالم تلقوا لقاح فيروس كورونا.

وأضاف "الناظر"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكثر من مليون مصري تلقوا لقاح فيروس كورونا، ولم يحدث لأي شخص أي شيء.

وأكد رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أن كل التطعيمات الموجودة فعالة وآمنة تمامًا، متابعًا: "الحديث عن وجود آثار جانبية للقاح فيروس كورونا كلام فاضي"، مناشدًا الجميع بالسعي للحصول على لقاح كورونا.

وحذر من تناول "مجموعات البرد"، و"مجموعات كورونا" دون داع، مؤكدًا أنها بدعة وكوارث، ولها آثار جانبية خطيرة.

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