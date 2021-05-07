ليفربول يخطط لضم نجم برشلونة

















كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم الدفاع يكون صاحب خبرات كبيرة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أنه هناك إهتمام شديد من ليفربول بالفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة الإسباني.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النجم الفرنسي معروض للبيع في الصيف المقبل بعد أن أصبح لا يشارك أساسياً مع النادي الكتالوني سوى في مرات قليلة في الموسم الحالي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن وكيل أعمال أومتيتي يتفاوض مع أندية أخرى أيضاً أبرزها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي وأوليمبيك ليون وليل الفرنسيين.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أومتيتي البالغ من العمر 27 عاماً رفض منذ أسابيع فقط عرضاً رسمياً من زينيت سان بطرسبيرج الروسي.



