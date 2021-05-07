ملخص أحدث الحلقة الـ ٢٤ من مسلسل "حرب أهلية "

عرضت قناة "سي بي سي" الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداثًا كثيرة وتعريف بالشخصيات.



* يستمر "زياد" محمود حجازي في التحقيقات مع "يوسف" باسل خياط و"نادين" سينتيا خليفة في قضية قتل خطيبته "نور" مايان السيد.



* صدمت "تمارا" جميلة عوض بعدما عرفت أن والدتها كانت متزوجة من "يوسف" باسل خياط وتشاجرت معها لأنها ترى أنه سبب موت والدها مقهورا.



* ثم أخبر باسل خياط "يوسف سينتينا خليفة "نادين" أن "حسين" يريد أموالا إضافية حتى يعطيهم الأوراق التي يريدونها، وأكد لها أنه سيحاول تقليل المبلغ الذي طلبه.



* ذهبت "فريدة" الى المحامي الخاص بها وكشفت له أن "يوسف" صورها ويهددها بهذه الفيديوهات، لكنه أكد لها أنها من الممكن أن تقدم بلاغا ضده.



* سمعت زوجة "حسين" شقيق "نور" حديثه مع الشخص الشخصي الذي سرق منزل "مريم" وعرفت أنه وراء قتل "نور".



* وانتهت احداث الحلقة على طلب "نادين" من "كيشو" أن يتزوج "تمارا" عرفي لتستمر في خداعها له.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.



وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".



يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.



