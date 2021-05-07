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أستاذ اقتصاديات وأوبئة: إصابات من تلقى لقاح كورونا خفيفة ولا تحتاج مستشفيات
الجمعة 07/مايو/2021 - 04:07 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن اللقاحات أهم شيء في الوقت الحالي لتخفيف الأعراض الشديدة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تقليل الاجتماعات والتجمعات.
وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يكون هناك خوفًا إيجابيًا بين المواطنين، وليس ذعرًا، متابعًا: "يجب على كل مواطن أن يحافظ على أهله من العدوى خلال الفترة المقبلة".
واستكمل: "نحتاج إلى حملات توعية كبيرة خلال الفترة المقبلة للتوعية بأهمية اللقاح وطرق التسجيل"، لافتًا إلى أن إصابات من تلقى لقاح كورونا خفيفة للغاية، ولا تحتاج إلى مستشفيات.
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