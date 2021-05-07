أستاذ اقتصاديات وأوبئة: إصابات من تلقى لقاح كورونا خفيفة ولا تحتاج مستشفيات

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن اللقاحات أهم شيء في الوقت الحالي لتخفيف الأعراض الشديدة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تقليل الاجتماعات والتجمعات.





وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يكون هناك خوفًا إيجابيًا بين المواطنين، وليس ذعرًا، متابعًا: "يجب على كل مواطن أن يحافظ على أهله من العدوى خلال الفترة المقبلة".



