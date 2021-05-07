Advertisements

أستاذ اقتصاديات وأوبئة: إصابات من تلقى لقاح كورونا خفيفة ولا تحتاج مستشفيات

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن اللقاحات أهم شيء في الوقت الحالي لتخفيف الأعراض الشديدة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تقليل الاجتماعات والتجمعات.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يكون هناك خوفًا إيجابيًا بين المواطنين، وليس ذعرًا، متابعًا: "يجب على كل مواطن أن يحافظ على أهله من العدوى خلال الفترة المقبلة".

واستكمل: "نحتاج إلى حملات توعية كبيرة خلال الفترة المقبلة للتوعية بأهمية اللقاح وطرق التسجيل"، لافتًا إلى أن إصابات من تلقى لقاح كورونا خفيفة للغاية، ولا تحتاج إلى مستشفيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ ساعة

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يخطط لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أستاذ اقتصاديات الصحة: الفترة المقبلة هي أهم فترة في الحجر المنزلي

أستاذ وبائيات يكشف موعد الوصول إلى صفر إصابات بكورونا

تظهر بعد الجرعة الثانية.. ماذا قالوا عن فاعلية لقاح سينوفارم؟

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

رسالة عاجلة وبشرى سارة من "العليا للفيروسات" للمواطنين حول كورونا

أستاذ علم انتشار أوبئة: لقاح كورونا يوفر حماية من عام إلى عامين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 ص

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

04:03 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي