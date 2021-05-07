رئيس سموحة يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الزمالك

تسائل المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة عن سبب ذبح الحكم محمد الحنفى لفريقه خلال مباراة الزمالك على حد قوله.





وقال فرج عامر أن حكم الفار استدعى الحنفي لمشاهدة إحدى الكرات التى كان يجب احتسابها ضربة جزاء لسموحة وإنذار طارق حامد.





وكتب رئيس سموحة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"نادر قمر الدولة حكم المباراة الرابع استدعى محمد الحنفى حكم المباراة قائلاً له تعالى شوف ضربة الجزاء وإنذار طارق حامد وهذا الحديث مسجل وكيف تحدث هذة المأساة وكيف نذبح بسكين بارد ويستباح دم سموحة".





وخسر فريق سموحة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيد الفريق السكندرى عند 28 نقطة .