أبرز أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل هجمة مرتدة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل هجمة مرتدة، نجاح أحمد عز في الحصول على وظيفة جديدة داخل العراق، من أجل مواصلة مهمته الجديدة التي غادر مصر من أجلها، بالتنسيق مع جهاز المخابرات المصري.



كنا أنه نجا الموت بإعجوبه في العراق، بعدما حاول أحد زملائه في الوظيفة الجديدة، خداعه عن طريق الاتفاق مع مجموعة من قطاع الطرق لأخذ البضاعة منهم، ولكنه قام بضربهم وإنقاذ البضاعة.



كما نجحت هند صبري فى مهمة إقناع الفنان أحمد حلاوة صاحب شخصية «سعيد خليل»، بإمكانياتها ليقدم لها عرضًا للعمل معها في الشركة، لتكون المديرة التنفيذية لمركز الجبرتي، لتكون خطوة جديدة في مهمتها.



وتدور أحداث مسلسل هجمة مرتدة، حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي، لذا فإن مسلسل هجمة مرتدة يأتي على رأس قائمة تريندات المسلسلات الرمضانية.