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النصر يهزم بهتيم 3/5 وديا

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
أحمد كمون
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فاز فريق النصر في أولي لقاءاته الودية تحت قيادة طارق السيد علي فريق بهتيم بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر بمصر الجديدة استعدادا لاستئنافوري القسم الثاني .

أفتتح جون مانجا التهديف بتسجيل الهدف الاول للنصر من كرة شبه انفراد حيث خرج من المدافع وسدد كرة رائع في المرمي من فوق الحارس في الزاوية اليسري .

واحرز احمد حسين الهدف الثاني للنصر من ركلة حرة سددها بيسراه في المقص الأيسر.

وسجل احمد داعش الهدف الثالث من اختراق من الجبهة اليسري ونجح احمد الصعيدي في تسجيل الهدف الرابع من ضربة رأس ومنعت العارضة الهدف الخامس من تسديدة احمد كهربا واحرز جودة ايمن الهدف الخامس قبل نهاية اللقاء .
فيما أحرز أهداف بهتيم موسي توجول و احمد اسامه ومحمد صلاح.

ودفع طارق السيد بتشكيل في الشوط الاول مكون من احمد جمال في حراسة المرمى وحمودة سمير و حسن حسين وأيامه الليبي ودخير محمد وناصر مودي ومحمود حسونه واحمط فوزي وأحمد حسين وجون مانجا وميدو العطار.

وفي الشوط الثاني دفع بعصام عبد الله حارس المرمي مواليد 2002 وعمرو محمد الجزار واحمد اوكا واحمد داهش ورامز زيدان واحمد كالوشا ومحمد اوشا وجوده ايمن واحمد كهربا واحمد الصعيدي.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية مع فريق الشباب مواليد 2001 يوم السبت ويختتم تجاربه الودية يوم الاحد القادم أمام فاركو .

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