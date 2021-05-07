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ناجلسمان يطالب بايرن ميونخ بضم خليفة ليفاندوفسكي

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني يرى بأن هالاند المهاجم المثالي لخلافة نجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأكدت الشبكة العالمية أن ناجلسمان أبلغ إدارة الفريق البافاري بضرورة التخطيط من أجل التعاقد مع هالاند علماً بأن النجم النرويجي مطلوب في ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وقطبي مانشستر وتشيلسي الإنجليزيين.

وعن بقاء هالاند في الموسم المقبل, قال رئيس بروسيا دورتموند التنفيذي في تصريحات نقلتها الشبكة العالمية :" أعرف مينو رايولا منذ فترة طويلة وأنسجم معه جيداً لا توجد مشكلة بالنسبة لنا، سيبقى هالاند لاعباً في بروسيا دورتموند في العام المقبل".

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ليفاندوسكي برشلونة بايرن ميونخ الدوري الالماني

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