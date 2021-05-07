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طهطا يخوض ثاني ودياته يوم الاثنين المقبل

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا ودية جديدة يوم الإثنين المقبل، على ملعبه في تمام الرابعة عصرا والتي يستضيف فيها نظيره بترول أسيوط، ضمن استعدادات الفريقين قبل عودة دوري القسم الثاني عقب عيد الفطر المبارك.
ويذكر أن طهطا خاض يوم الثلاثاء الماضي أولى ودياته أمام سوهاج، على ملعب الثاني في الرابعة عصرا، وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ويبحث أسامة البلم، المدير الفني لطهطا، على ودية آخرى قبل لقاء بترول أسيوط يوم الإثنين المقبل، على أن يكون يوم الثلاثاء هو المران الأخير للاعبي الفريق الأول قبل الحصول على إجازة عيد الفطر.
وبعد 21 جولة يتذيل طهطا ترتيب مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني برصيد 15 نقطة، جمعها بعد 3 إنتصارات، 6 تعادلات، و12 هزيمة، سجل لاعبيه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 36 هدفا.
أما بترول أسيوط فيحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة، جمعها بعد 5 إنتصارات، 10 تعادلات، و6 هزائم، سجل لاعبيه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 15 هدفا.

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