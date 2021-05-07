حسام حسن يكشف سبب الهزيمة أمام الأهلي

قال حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام الأهلى وكان ندا للفريق الأحمر فى معظم فترات المباراة المباراة ونجح فى إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى رغم فارق الإمكانيات لصالح الأهلى .





وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد المباراة أن ضربة الجزاء التى احتسبت للأهلى فى الدقائق الأولى من الشوط الأول وجاء منها الهدف الأول للفريق الأحمر هى السبب فى خسارة المباراة حيث أنها تسببت فى انهيار معنويات بعض اللاعبين وتلاها بدقائق تسجيل الأهلى للهدف الثانى .





وأرجع العميد مشاركة رزاق سيسيه فى الشوط الثانى إلى عدم اكتمال شفاء اللاعب الايفوارى .



