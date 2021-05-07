عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بفيروس "كورونا"

أفادت أنباء صحفية بأن لثنائى أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز أصيبا بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسلهما الرمضاني "اللى ما لوش كبير".







مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.





"اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.













وقال العوضي، في تصريحات صحفية، أنهما اكتشفا الإصابة بالفيروس منذ أيام، كما أشار إلى أنهما في مرحلة العزل المنزلى حاليًا.