موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

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موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي
الجمعة 07/مايو/2021 - 01:59 ص
غدير أحمد
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كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، موعد مباراة النادي الأهلي المصري أمام نظيره نهضة بركان في السوبر الإفريقي.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن إقامة مباراة السوبر بين الأهلي ونهضة بركان يوم 28 مايو الجاري.
كما قرر الكاف إقامة مباراة الأهلي ونهضة بركان على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري
وقع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عقدًا مع الاتحاد القطرى للعبة لاستضافة مباراة السوبر الأفريقي لمدة 3 سنوات بدءًا من 2018.
وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 – 1.
وعلى الجانب الآخر، حصد فريق نهضة بركان لقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز بهدف نظيف.
وتوج الزمالك بلقب بطولة السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي الرياض التونسي الموسم الماضي.
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