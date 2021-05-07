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موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، موعد مباراة النادي الأهلي المصري أمام نظيره نهضة بركان في السوبر الإفريقي.


وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن إقامة مباراة السوبر بين الأهلي ونهضة بركان يوم 28 مايو الجاري.

كما قرر الكاف إقامة مباراة الأهلي ونهضة بركان على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري

وقع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عقدًا مع الاتحاد القطرى للعبة لاستضافة مباراة السوبر الأفريقي لمدة 3 سنوات بدءًا من 2018.

وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 – 1.


وعلى الجانب الآخر، حصد فريق نهضة بركان لقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز بهدف نظيف.

وتوج الزمالك بلقب بطولة السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي الرياض التونسي الموسم الماضي.

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