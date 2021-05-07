Advertisements

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements


كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" عن موعدًا جديدًا لمباراة مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول المؤجلة من الجولة الـ34 من البطولة.


وكان من المُقرر إقامتها عصر الأحد الماضي، على ملعب "أولد ترافورد"، ولكن بسبب اقتحام الجماهير الملعب واشتباكهم مع الشرطة، قررت الرابطة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وأعلنت رابطة "البريميرليج" أن مباراة مانشستر يونايتد المؤجلة أمام ضيفه ليفربول ستقام في الـ13 من مايو الجاري.


كما قررت الرابطة تحديد يوم الأربعاء 19 مايو، لإقامة مباراة ليفربول وبيرنلي بالجولة السابعة والثلاثين على ملعب "تورف مور"، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 9 ساعات

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يحسم مصير موسيماني بعد مباراتي صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حسام حسن يكشف سبب الهزيمة أمام الأهلي

منذ 33 دقيقة

ليفربول يخطط لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس سموحة يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الزمالك

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

11:59 م

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

12:20 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي