موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 07/مايو/2021 - 02:01 ص
غدير أحمد
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" عن موعدًا جديدًا لمباراة مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول المؤجلة من الجولة الـ34 من البطولة.
وكان من المُقرر إقامتها عصر الأحد الماضي، على ملعب "أولد ترافورد"، ولكن بسبب اقتحام الجماهير الملعب واشتباكهم مع الشرطة، قررت الرابطة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.
وأعلنت رابطة "البريميرليج" أن مباراة مانشستر يونايتد المؤجلة أمام ضيفه ليفربول ستقام في الـ13 من مايو الجاري.
كما قررت الرابطة تحديد يوم الأربعاء 19 مايو، لإقامة مباراة ليفربول وبيرنلي بالجولة السابعة والثلاثين على ملعب "تورف مور"، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.
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