موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز









كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" عن موعدًا جديدًا لمباراة مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول المؤجلة من الجولة الـ34 من البطولة.









وكان من المُقرر إقامتها عصر الأحد الماضي، على ملعب "أولد ترافورد"، ولكن بسبب اقتحام الجماهير الملعب واشتباكهم مع الشرطة، قررت الرابطة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.





وأعلنت رابطة "البريميرليج" أن مباراة مانشستر يونايتد المؤجلة أمام ضيفه ليفربول ستقام في الـ13 من مايو الجاري.







