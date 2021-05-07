شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة"| ملخص الحلقة الـ 24

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".





فاتن عاملة نظافة

اضطرت فاتن حرفوش الى العمل في مول تجاري كعامله نظافة، بعد الافراج عنها من قسم الشرطة.





سرية يحل محل العتال

استلم سرية أول يوم عمل له كبديل للعتال في معرض السيارات وكل ممتلكات العتال أصبحت تحت اشرافة ولكن ملك "سليم"





محاولة اجهاد نجلاء

طلب سفينة من الطبيب اجهاض نجلاء بسبب حملها في الاعتداء عليها جنسيا من جانب رجالة العتال، ولكن الاخيرة رفضت.





سريه يتخلص من مجدي

القي سرية القبض على مجدي احد رجالة بسبب محاولة الاخير الايقاع بيه عند سليم كبير العصابة.





عطيه بجانب سريه

بعد ان قتل سرية الفتاة التي كانت نتسببه في مرض والدته في السجن، قام بنقل مقابرها بجانبه في منزل





وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.







