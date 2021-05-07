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بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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هناك حالة من القلق داخل نادي صن داونز الجنوب إفريقي، بشأن اقتراب غياب الثنائي ثيمبا زواني وسيفيلي ميكوليسي، عن الفريق بسبب الإصابة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم 15 مايو الجاري في مباراة الذهاب، فيما تقام مباراة الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

حيث تعرض الثنائي لإصابة قوية خلال مباراة ماريتزبرج يونايتد، في دوري جنوب إفريقيا، في اللقاء الذي انتهى بفوز صن داونز بهدفين مقابل لا شيء.

وقال مانكوبا منجكيثي مدرب صن داونز في تصريحات بالصحف الجنوب إفريقية: "كنا خائفين للغاية بعد إصابة ثيمبا زواني المبكرة، وأعتقدنا أنها إصابة عضلية سيئة ستجعله يغيب لمدة طويلة عن الملاعب".

وتابع: "من المتوقع أن يعود ثيمبا زواني في خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، ومن المتوقع مشاركته في مباراة الأهلي".

وواصل: "جاستون سيرينو يتحسن بعد إصابته في الفخذ، بينما عانى كيرميت إيراسموس من إصابة على مستوى الكاحل".

وأتم: "أعتقد أن سيرينو وكيرميت إيراسموس سيكونوا جاهزان لمواجهة الأحد المقبل في بطولة الدوري الجنوب إفريقي".

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