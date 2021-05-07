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بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز
الجمعة 07/مايو/2021 - 02:32 ص
غدير أحمد
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هناك حالة من القلق داخل نادي صن داونز الجنوب إفريقي، بشأن اقتراب غياب الثنائي ثيمبا زواني وسيفيلي ميكوليسي، عن الفريق بسبب الإصابة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم 15 مايو الجاري في مباراة الذهاب، فيما تقام مباراة الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.
حيث تعرض الثنائي لإصابة قوية خلال مباراة ماريتزبرج يونايتد، في دوري جنوب إفريقيا، في اللقاء الذي انتهى بفوز صن داونز بهدفين مقابل لا شيء.
وقال مانكوبا منجكيثي مدرب صن داونز في تصريحات بالصحف الجنوب إفريقية: "كنا خائفين للغاية بعد إصابة ثيمبا زواني المبكرة، وأعتقدنا أنها إصابة عضلية سيئة ستجعله يغيب لمدة طويلة عن الملاعب".
وتابع: "من المتوقع أن يعود ثيمبا زواني في خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، ومن المتوقع مشاركته في مباراة الأهلي".
وواصل: "جاستون سيرينو يتحسن بعد إصابته في الفخذ، بينما عانى كيرميت إيراسموس من إصابة على مستوى الكاحل".
وأتم: "أعتقد أن سيرينو وكيرميت إيراسموس سيكونوا جاهزان لمواجهة الأحد المقبل في بطولة الدوري الجنوب إفريقي".
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