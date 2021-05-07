تحول لأشلاء.. مصرع شاب سقط من قطار ببني سويف

لقى شاب مصرعه، وأصيب اثنين آخرين إثر سقوطهم من قطارين في حادثين منفصلين قرب مزلقاني الشناوية والزيتون في مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مساء الخميس، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.





مزلقان الزيتون

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من قطار قرب مزلقان الزيتون التابع لمركز ناصر، ولقى مصرعه في الحال، وجرى إخطار مرفق إسعاف بني سويف للانتقال إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى أقرب مشرحة تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.





أشلاء الجثة

وإنتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث حيث تبيّن أنّ المتوفى يدعى "علاء. م. س. ع "، 26 سنة، مقيم في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتحولت جثته إلى أشلاء، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.





إصابة اثنين

وفي الحادث الثاني أصيب اثنين، بإصابات متنوعة، إثر سقوطهما من القطار قرب مزلقان الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقلهما بواسطة سيارة اسعاف تابعة لمرفق اسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي.





بيانات المصابين

وتبين أن المصابان هما: "هاني. ع. أ" 33 سنة، مقيم محافظة المنيا، و"عبد الله. أ. ا" 20 سنة، مقيم محافظة قنا، مصاب كسر بالساق الأيسر، وجرى نقلهما لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف التخصصي.



