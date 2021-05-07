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موقف اتحاد الكرة من طلب بيراميدز بإعادة مباراة الزمالك

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قام نادي بيراميدز، بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل إعادة مباراة الزمالك، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، قبل أيام، وذلك بعدما طلب الأبيض ذلك.

وكشف بيراميدز في خطابه أنه يطلب الموافقة على ما طالب به أحد أعضاء لجنة إدارة الزمالك بإعادة المباراة، وأنه يطلب تحديد موعد جديد لها، خاصة أنه صاحب الأفضلية خلال اللقاء.

وأشار بيراميدز إلى أنه تعرض للظلم الفادح خلال المباراة باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة تعادل منها أصحاب الأرض، بجانب التغاضي عن طرد اللاعب طارق حامد مع بداية الشوط الثاني.

وأوضح بيراميدز أيضًا أن إنهاء المباراة قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدز الذي كان يبحث عن التعويض من خلال محاولاته الهجومية المتواصلة لتسجيل هدف الفوز قبل انتهاء المباراة.

وأبدى بيراميدز استيائه من مستوى التحكيم خلال اللقاء، فضلاً عن كثرة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها بيراميدز هذا الموسم، مطالباً بعدم تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباريات للفريق مستقبلا في ظل الأخطاء المرتكبة ضد النادي.

وشدد بيراميدز على أنه يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة، مؤكدا شكواه من الإجهاد كونه أكثر الأندية المصرية خوضا للمباريات المحلية والقارية هذا الموسم، وعدم مراعاة ذلك من لجنة المسابقات بالاتحاد.

ورد مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات صحفية، قائلا، "إذا قام كل فريق بطلب إعادة المباراة، لتعرضهم للظلم التحكيمي، يبقى يعوض ربنا على الدوري".

وواصل، "نحاول تقليل الأخطاء التحكيمية، ولكن مباريات كرة القدم لن تخلو منها إطلاقا".

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