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نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يسعى مسئولو نادي الزمالك، إلى الحصول على خدمات إيريك تراوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل مسئولو الزمالك في مفاوضات جادة مع إيريك تراوري وإدارة بيراميدز، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

إدارة بيراميدز لا تمانع في انتقال تراوري إلى صفوف الزمالك، حيث أنها رحبت بهذه الخطوة، في رغبة منها لعمل إحلال وتجديد على مستوى اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل.

واوضحت تقارير صحفية أن تراوري لديه ميول للنادي الأهلي، وكان يرغب في الانضمام إليه في وقت سابق، وقت مفاوضات القلعة الحمراء معه.

وأكدت أنه في الوقت الحالي لا توجد أي اتصالات من الأهلي معه والعرض الوحيد له من مصر هو الزمالك فقط واللاعب مرحب بالأمر.

وارجعت تراجع مستوى إيريك تراوري مع بيراميدز في الموسم الجاري، إلى إشراكه في مراكز بعيدة عن مركزه الأساسي داخل الملعب وهو الأمر الذي أثر عليه بشكل سلبي.

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