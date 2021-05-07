نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي





تواصل إدارة الأهلي محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة ثقيلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق مؤخرًا.

وطالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ضرورة تعزيز صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل خاصة في مراكز الهجوم الأربعة الأمامية.

وقدم أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي وعدا لإبراهيم عادل نجم بيراميدز بدخول الأهلي في مفاوضات جادة ومتقدمة مع إدارة ناديه في الفترة المقبلة من أجل شرائه بشكل رسمي.

وأقنع مدير تعاقدات الأهلي إبراهيم عادل أنه هناك قناعة من قبل الجهاز الفني بقدراته وإمكانياته الفردية والجماعية وأن التعاقد معه في الصيف المقبل مجرد مسألة وقت.

وطالب أمير توفيق نجم بيراميدز إظهار تمسكه بالانتقال إلى الأهلي أمام إدارة ناديه حتى يسهل عملية إتمام الصفقة بالإضافة إلى كتابة رغبة رسمية وإبلاغ إدارة بيراميدز برغبته في الانتقال إلى الأهلي في الصيف المقبل.

ويعتبر إبراهيم عادل البالغ من العمر 21 عامًا من أهم المواهب المصرية في الدوري في الموسم الحالي ويقدم مستويات جيدة مع بيراميدز وسبق أن تلقى أكثر من عرض أوروبي خارجي لكن ناديه رفض.

ويستطيع إبراهيم عادل اللعب في الجناح الأيسر والأيمن ومركز صانع الألعاب ولديه مقومات جسدية وفنية كبيرة تجعله من المواهب المنتظرة في مصر.



